LECCE – Riprendono gli allenamenti, si fermano altri tre. E domani si lavora di mattina

Riprende, dopo un giorno di riposo, il lavoro del Lecce. I giallorossi, che questi domenica e lunedì saranno spettatori dei recuperi di campionato degli avversari, si sono allenati nel pomeriggio ad Acaya.

Qualche problemino nel collettivo di Liverani. Ha lavorato ancora a parte Falco, il cui recupero in tempo per il Milan appare ad oggi poco probabile. Più semplice rivederlo con la Juventus. Si sono fermati anche Deiola e Rossettini, affaticati, e Dell’Orco, out causa lombalgia. Domani salentini di nuovo in campo, stavolta al mattino.