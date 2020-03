SERIE A – In un clima surreale, via ai recuperi della 26ª giornata: programma e arbitri

In un clima surreale, dalle 12.30 in poi si scenderà in campo per i recuperi della 26esima giornata, parzialmente disputata tra sabato e domenica scorsi. Sono sei le gare in programma (ovviamente tutte a porte chiuse), molte delle quali riguardano la zona salvezza. Già giocate: Lazio-Bologna 2-0, Napoli-Torino 2-1, Lecce-Atalanta 2-7, Cagliari-Roma 3-4.

Resta alto, ad ogni modo, il rischio di sospensione del campionato (come, a più riprese, chiesto dal presidente dell’Assocalciatori, Damiano Tommasi), qualora dovesse riscontrarsi un caso di contagio da Coronavirus all’interno delle squadre o degli staff medico/tecnico di Serie A. L’ipotesi di bloccare tutto, anche lo sport a porte chiuse, è ancora più plausibile alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio, firmato nella notte, che prevede misure oltremodo restrittive per la Lombardia e per altre undici province italiane: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Questo il programma e le designazioni arbitrali:

dom. h 12.30

Parma-Spal: Luca Pairetto di Nichelino (Preti-Baccini; IV Sacchi; VAR Di Paolo-Vivenzi)

dom. h 15

Milan-Genoa: Daniele Doveri di Roma 1 (Lo Cicero-Galetto; IV Pasqua; VAR Irrati-Cecconi)

Sampdoria-Verona: Paolo Valeri di Roma 2 (Costanzo-Villa; IV Massimi; VAR Banti-Ranghetti)

dom. h 18

Udinese-Fiorentina: Michael Fabbri di Ravenna (Tolfo-Imperiale; IV Piccinini; VAR Chiffi-Peretti)

dom. h 20.45

Juventus-Inter: Marco Guida di Torre Annunziata (Meli-Carbone; IV Maresca; VAR Mazzoleni-Paganessi)

lun. h 18.30

Sassuolo-Brescia: Gianluca Manganiello di Pinerolo (Passeri-Alassio; IV Volpi; VAR Calvarese-Liberti)

–

CLASSIFICA: Lazio 62 – Juventus* 60 – Inter** 54 – Atalanta* 48 – Roma 45 – Napoli 39 – Milan* 36 – Verona** e Parma** 35 – Bologna 34 – Cagliari* 32 – Sassuolo** e Fiorentina* 29 – Udinese* e Torino* 27 – Lecce 25 – Sampdoria** 23 – Genoa* 22 – Brescia* 16 – Spal* 15.

* una gara da recuperare; ** due gare da recuperare

Da recuperare: Atalanta-Sassuolo (18/03 h 18.30), Inter-Sampdoria (data da definire), Verona-Cagliari (18/03 h 15), Torino-Parma (18/03 h 18.30).