LECCE – Ramadani pronto a lottare per il giallorosso: “Convinto dal progetto del club”

Poche parole ma tanta voglia per Ylber Ramadani. Il neo regista del Lecce ha parlato quest’oggi in conferenza stampa dopo aver già debuttato in gara ufficiale con il Como.

VOGLIA DI LECCE. “Sono qui perché mi piace il progetto del club salentino e perché la società mi ha cercato con grande insistenza. Ero a conoscenza anche dell’interesse del Verona ma non ho avuto dubbi nello scegliere questa società con cui punto a fare il meglio possibile”.

POSIZIONE. “Per me non ci sono problemi a giocare in diversi ruoli del centrocampo, non conta quanti siamo in mediana, sono pronto a soddisfare le esigenze del mister. Io sono a disposizione per la squadra”.

RICHIESTE. “L’allenatore, in occasione della gara contro il Cadice, mi ha chiesto di parlare molto con i miei compagni e di proteggere la linea difensiva. Quello di schermo davanti alla retroguardia è un ruolo che si addice a quelle che sono le mie caratteristiche”.

L’EREDITA’. “So che Hjulmand è stato un giocatore importante per il Lecce per quello che ha fatto nel corso delle stagioni in cui ha vestito questa maglia. Penso solamente però a lavorare per i tifosi che hanno una grande passione per questa maglia”.