CALCIO – Addio a Carletto Mazzone, a Lecce fu l’uomo dei record

Si è spento Carlo Mazzone, amatissimo calciatore e allenatore originario di Roma, ma ascolano d’adozione. “Sor Carletto” è deceduto ad Ascoli Piceno poche ore fa all’età di 86 anni.

Bandiera dell’Ascoli da calciatore – città scelta anche per amore – da allenatore si è seduto sulle panchine di mezza Italia, conquistando tifosi e avversari per la sua genuinità e la sua schiettezza, oltre che alle sue doti da motivatore che lo hanno portato a raccogliere risultati di prestigio, avendo allenato soprattutto squadre di medio-bassa classifica, salvo poche eccezioni.

A Lecce, Mazzone fu protagonista della splendida promozione dalla B alla A nel 1987-88, per poi firmare il campionato dei record nella storia giallorossa in massima serie nell’annata 1988-89, chiudendo al nono posto in classifica, a sole tre lunghezze dalla zona Uefa, aggiungendoci una salvezza nella stagione 1989-90.

Alla sua famiglia e a chiunque l’abbia amato – come noi – le nostre più sentite condoglianze.

(foto: storie di sport)