LECCE – D’Aversa pronto alla prima di A: “Siamo in ottima condizione ma con la Lazio sarà dura”. I convocati

Prima conferenza stampa precampionato dell’anno per Roberto D’Aversa, che ha oggi presentato il match di domani tra Lecce e Lazio.

SQUADRA. “I ragazzi arrivano in una ottimale condizione psicofisica. La partita di domani è impegnativa contro la Lazio, Sarri sta lavorando da diversi anni con loro, le difficoltà sono dovute a questi aspetti”

SISTEMA DI GIOCO. “Due mediani e sottopunta per la Lazio? In costruzione usano quattro difensori e tre centrocampisti, fraseggiano con traiettorie non molto ampie per tenere palla. Può essere una soluzione se volessimo essere più aggressivi”.

LAZIO SQUADRA PEGGIORE DA AFFRONTARE. “Affrontare una squadra consolidata davanti a 30mila spettatori deve essere una marcia in più. Dobbiamo essere bravi a spingere i tifosi, che hanno dimostrato passione sin dal ritiro, erano numerosi. La Lazio conosce bene i meccanismi e noi vorremo metterli in difficoltà. Da parte nostra ci deve essere volontà, sono più forti di noi ma il calcio è bello perché quello che dice la carta non sempre esce dal campo. Serve convinzione nei propri mezzi, ciò che conta è da domani”.

KABA. “Un suo impiego è ipotizzabile. La formazione la scelgo all’ultimo. Il direttore è stato chiaro, si sarebbe intervenuto su due centrocampisti e un attaccante. Sceglierò all’ultimo, fisicamente è pronto per giocare dall’inizio e a gara in corso”.

ATTACCO. “Ora Strefezza lo considero attaccante centrale. Con Burnete e Persson numericamente siamo a posto. Lo svedese aveva chiesto un permesso per problemi familiari. Ora si allena con noi ed è a disposizione al cento percento”.

MILINKOVIC-SAVIC. “Sappiamo l’importanza che aveva per la Lazio. Era una valvola di gioco in pressione, la squadra si appoggiava su di lui, segnava e costruiva. Vecino è un giocatore simile, con caratteristiche un po’ diverse. Le qualità della Lazio sono tante altre, ci sono Immobile e altri. Non hanno fatto bene solo per Milinkovic-Savic”

RAFIA. “Ci sono dei giocatori che per eccesso di generosità fanno tanti chilometri a discapito dell’equilibrio della squadra. Non lo fanno per cattiveria. Avendo giocatori offensivi, lui ha qualità e deve migliorare l’aspetto dell’equilibrio. Rafia corre molto, fa 12 chilometri. Nasce come trequartista, giocava in Lega Pro e tutto era più semplice. In A la qualità aumenta e troverà giocatori del suo stesso livello. Migliorerà col lavoro”.

Ecco i convocati per il match di domani:

Portieri: Borbei, Brancolini, Falcone

Difensori: Baschirotto, Dermaku, Dorgu, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pongracic, Smajlovic

Centrocampisti: Berisha, Blin, Gonzalez, Helgason, Kaba, Listkowski, Maleh, Rafia, Ramadani

Attaccant: Almqvist, Banda, Burnete, Corfitzen, Di Francesco, Strefezza, Voelkerling