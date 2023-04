LECCE – Qui Via del Mare: in due interrompono l’allenamento

Allenamento sul prato del Via del Mare, l’ultimo prima della rifinitura e della partenza alla volta di Empoli, per il Lecce di Marco Baroni.

Qualche intoppo nel gruppo giallorosso, dal momento che Bleve e Umtiti hanno interrotto anticipatamente l’allenamento, a causa rispettivamente di un trauma contusivo alla spalla destra e di un trauma contusivo al piede destro. Il francese, in ogni caso, non sarà comunque della gara causa squalifica e non dovrebbero esserci problemi in ottica Napoli.

Ancora assente infine Pongracic, mentre Dermaku ha proseguito nel lavoro personalizzato di ricondizionamento. Domani mattina rifinitura in programma al Via del Mare e conferenza stampa di Marco Baroni (ore 12.40) prima della partenza con volo charter per la trasferta di Empoli.