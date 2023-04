CASARANO – Il Molfetta tiene, anche in dieci: reti bianche al “Capozza”

Occasione sciupata. Il Casarano si fa imporre lo 0-0 casalingo dal Molfetta e vede allontanarsi sempre di più il già lontanissimo primo posto.

Al “Capozza” si gioca a porte chiuse per scontare la sanzione imposta dal Giudice sportivo dopo il match col Fasano. Netta supremazia rossazzurra ma poca cattiveria sotto porta, anche perchè il Molfetta stringe bene le maglie e centra l’obiettivo minimo prefissato alla vigilia, ossia tornare a casa con un risultato positivo.

La cronaca si apre con un calcio piazzato di Strambelli che sfiora il palo. Lo stesso Strambelli poi serve Burzio ma la mira di questi è imprecisa. Il Molfetta produce poco, se non un tiro da media distanza, non trattenuto da Carotenuto. L’ultima azione del primo tempo è una mischia in area ospite che trova impreparati sia Saraniti, sia Burzio, al colpo vincente.

La ripresa si apre con un’uscita decisiva di Carotenuto sull’ex Lobjanidze che aveva messo scompiglio in area rossazzurra. Conclusione larga di Strambelli attorno al 20′. Molfetta in dieci alla mezzora: il neo entrato Ciancianuso, dopo soli due minuti dal suo ingresso in campo, prima abbatte Strambelli e poi simula fallo da rigore al limite dell’area: è rosso. Il Casarano aumenta i giri del motore inserendo quattro attaccanti, ma il risultato non cambia.

Giovedì, derby al “Giovanni Paolo II” contro il lanciatissimo Nardò.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

sabato 1° aprile 2023, ore 15

Serie D/H 2022/23, giornata 29

CASARANO – MOLFETTA 0-0

CASARANO: Carotenuto, Parisi (27’st Cecere), Guastamacchia, Cipolletta, Bocchetti (28’st Tipaldi), Monaco, De Luca (28′ st Mercurio), Strambelli, Burzio (40’st Dellino), Gaeta (28′ st Vitofrancesco); Saraniti. A disp. Baietti, Rizzo, Cannavaro, Navas. All. Foglia Manzillo.

MOLFETTA: Crispino, Lobianidze, Longo (28’st Panebianco), Farucci, Di Gol, Stasi, Tarcinale (28’st Cianciaruso), Martino, Bianco (29’st Romio), Coratella (28’st Kortic), Vivacqua. A disp. Damè, Mazzotti, Salvemini, Avantaggiato, Fucci. All: Bartoli.

ARBITRO: Zoppi di Firenze

NOTE: ammonizioni: Monaco, Strambelli, Cianciaruso, Crispino; espulsioni: 30′ st Cianciaruso (M); angoli: 3-3; recuperi: st. 6′.

RISULTATI E CLASSIFICA