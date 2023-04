LECCE – Baroni, voglia di ripartire: “Le prestazioni ci sono state, a Empoli per tornare a far punti”. I convocati

Messa alle spalle la sosta per le Nazionali, il Lecce torna in campo domani ad Empoli. A presentare la sfida come di consueto mister Marco Baroni.

La sosta ed il periodo senza i nazionali è stato già messo alle spalle: “Non è una settimana anomala per noi ma in quella precedente abbiamo lavorato in 11 o 12. C’è chi è stato premiato dalla convocazione, poi mercoledì eravamo tutti e ci siamo già lanciati nel lavoro e nella ricerca di ciò che ci serve in questo rush finale”.

Su Colombo: “E’ tornato, mi fa piacere perché ha fatto minutaggio ed ha trovato il gol. Poi sappiamo che il campionato è più difficile, occorrono testa, energie mentali e preparazione. Dobbiamo buttarci su nel miglior modo possibile”.

Il periodo no in termini di risultati non deve far perdere la bussola: “Si lavora tutti con i risultati, ma spesso porre troppo l’attenzione sul risultato sia positivo che negativo porta fuori strada. L’aspetto prestativo c’è stato come per l’Empoli, sono gli episodi a fare la differenza. Serviranno attenzione e veemenza perché gli azzurri la metteranno su questo piano”.

Su Banda: “Lameck ha viaggiato molto, la Nazionale dà sempre loro smalto e voglia stando lontani. Sono contento, è una possibilità. Stanno bene, come Umtiti e Bleve che ieri avevano avuto un problema. Banda ci darà sicuramente una mano importante in questo finale”.

E’ presto per guardare la classifica: “Sono tutte gare importanti, non è possibile parlare di salvezza ora perché la squadra è ancora lunga. Di certo noi dobbiamo pensare solo a noi stessi senza farci distrarre”.

Di fronte un avversario voglioso di tornare a far risultato come l’Empoli: “E’ una squadra un po’ come noi, con la differenza di aver già dimostrato di poter mantenere questa categoria. Ha giovani interessanti, spirito giusto. Siamo molti simili. Il risultato sarà difficile prevederlo perché siamo due squadre che si batteranno all’interno di una partita in cui la variante sarà sempre l’episodio. C’è grande rispetto dell’avversario e anche tanta voglia di ripartire”.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Bleve, Brancolini, Falcone

DIFENSORI: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Ciucci, Tuia, Pezzella, Ceccaroni, Romagnoli

CENTROCAMPISTI: Askildsen, Blin, Helgason, Hjulmand, Gonzalez

ATTACCANTI: Banda, Ceesay, Colombo, Oudin, Strefezza, Di Francesco, Voelkerling.

Assenti Dermaku e Pongracic per infortunio, Umtiti e Maleh per squalifica