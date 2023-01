LECCE – Pronto il secondo colpo del mercato invernale: in arrivo Cassandro dal Cittadella

È in chiusura la seconda operazione ufficiale del mercato invernale del Lecce. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, tra stasera e domattina, Tommaso Cassandro sbarcherà nel Salento per firmare il contratto che lo legherà al club di via Costadura.

Classe 2000, di ruolo esterno difensivo destro (ma in grado di ricoprire anche i ruoli di mediano e di difensore centrale) e tesserato col Cittadella, Cassandro dovrebbe giungere a Lecce a titolo definitivo. Veneziano di Dolo, cresce nel settore giovanile del Bologna, esordendo anche in Primavera C nel 2016/17 e in Primavera 1 nella stagione successiva. Nel 2019/20 il passaggio al Novara in Serie C, con la cui casacca colleziona una ventina di presenze. Nella stagione successiva, esordisce in Serie B con la maglia del Cittadella, dove, in due stagioni e mezza, mette insieme una sessantina di presenze e un gol.

Cassandro dovrebbe costituire la prima alternativa a Gendrey sulla corsia difensiva destra. Nelle prossime ore, dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’affare.