VOLLEY A3/m – Casarano stop, Ortona espugna il PalaCesari

Nulla può al cospetto della vice-capolista Ortona la Leo Shoes Casarano che, dopo un inizio incoraggiante, cade sotto i colpi di una sontuosa Ortona che si conferma la squadra più in forma del momento.

Il set inaugurale è tutto di marca rossoazzurra: i padroni di casa partono subito forte e con un ottimo servizio riescono a mettere in difficoltà la ricezione abruzzese. Salgono in cattedra tutti gli attaccanti della Leo Shoes Casarano che macinano punti e così con il punteggio di 25-18 si chiude il primo set in favore dei ragazzi di mister Licchelli.

Partenza sprint dell’Ortona ad avvio del secondo set: gli ospiti vanno subito sul più sette ma Peluso e compagni ricuciono presto il gap. Le fasi centrali del set viaggiano sui binari dell’equilibrio ma l’allungo decisivo lo firmano i ragazzi di mister Lanci che pareggiano i conti (19-25).

La vice capolista trascinata da un sempreverde Marshall e da Bertoli continua a spingere forte anche nel set successivo. I rossoazzurri provano a rimanere in scia ma lo fanno con difficoltà senza mai farsi sotto concretamente. Un tocco vincente di seconda del regista Ferrato consegna il punto decisivo ed il vantaggio ospite (20-25).

Marzolla prende per mano i suoi tenendo conto di una giornata non brillante da parte degli altri attaccanti della Leo Shoes Casarano. Ortona non cala, regge il colpo e rimane agganciata agli avversari anche quando va sotto di tre lunghezze. I padroni di casa faticano in attacco, sprecano a causa di ingiustificata superficialità alcune importanti occasioni e sono costretti a cedere il passo anche nel quarto set che prende la direzione di Ortona (22-25) così come i tre punti ed il match.

A partire da domenica prossima non si potrà più fallire, per la Leo Shoes iniziano quegli scontri diretti da portare a casa.

—

IL TABELLINO

Leo Shoes Casarano – Sieco Service Ortona 1-3

(25-18, 19-25, 20-25, 22-25)

Leo Shoes Casarano: Fanizza 0, Cianciotta 13, Peluso 3, Marzolla 30, Ciupa 12, Matani 3, Urso (L), Prosperi Turri (L), Ulisse 1, Floris 0, Rampazzo 0, Moschese 2. N.E. Guadagnini, De Micheli. All. Licchelli.

Sieco Service Ortona: Ferrato 1, Bertoli 19, Fabi 2, Bulfon 16, Marshall 14, Arienti 10, Benedicenti (L), Iorno 6. N.E. Vindice, Di Tullio, Pollicino, Palmigiani. All. Lanci.

ARBITRI: Talento, Autuori. NOTE – durata set: 24′, 28′, 28′, 32′; tot: 112′.

(fonte: US Leo Shoes Casarano)

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 3ª rit.): Catania-Palmi 3-0, Casarano-Ortona 1-3, Sorrento-Tuscania 1-3, Bari-Aurispa L. Lecce 3-2, Marcianise-Modica 2-3, Aversa-Napoli 3-1, Sabaudia-Roma 3-1.

CLASSIFICA: Catania 41 – Ortona 40 – Tuscania 31 – Palmi, Bari e Aversa 26 – Casarano 24 – Aurispa L. Lecce 22 – Modica, Sorrento 20 – Roma, Sabaudia 17 – Marcianise 15 – Napoli 8.

PROSSIMO TURNO (22 gen.): Ortona-Aversa, Tuscania-Catania, Napoli-Casarano, Aurispa L. Lecce-Sabaudia, Roma-Sorrento, Palmi-Marcianise, Modica-Bari.