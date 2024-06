LECCE – Primi movimenti di mercato: ufficiali un rinnovo e un nuovo arrivo per la Primavera

Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera non stanno con le mani in mano. Sono ufficiali un rinnovo di contratto e un nuovo ingaggio.

Il portiere della Primavera, Alexandru Borbei, che, nella parte finale della stagione, è stato spesso convocato in prima squadra ed è andato in panchina, ha rinnovato il suo contratto sino al 30 giugno 2028. Il precedente sarebbe scaduto nel mese di giugno del 2025.

Il nuovo ingaggio, invece, è quello di Cristian Nikolaec Pehlivanov, difensore centrale bulgaro classe 2006 proveniente dall’AD Alcorcon, in Spagna. Il calciatore ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2027 (con opzione per i successivi due anni) e sarà nei prossimi giorni a Lecce per le visite mediche.