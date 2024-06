LECCE – Convocazioni ufficiali per Euro ’24: sono (a sorpresa) tre i calciatori giallorossi

I tesserati dell’Us Lecce in competizione nei prossimi Europei saranno ben tre. Marin Pongracic, come prevedibile, è stato inserito nella lista dei convocati da parte del Commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalic. Il difensore giallorosso esordì nella nazionale maggiore croata nel novembre del 2020, in un’amichevole contro la Turchia. Ritrovò la convocazione, ma senza mai scendere in campo, negli ultimi mesi del 2021 per poi essere impiegato, nel marzo del 2022, nel match contro la Slovenia. Il suo approdo a Lecce, avvenuto nell’estate del 2022, non corrispose con altrettante chiamate in nazionale, anche per via di un infortunio alla caviglia che gli fece saltare metà stagione. Le ottime prestazioni con la maglia del Lecce hanno poi convinto il Ct croato a puntare su di lui. Nel novembre 2023 è stato nuovamente convocato in nazionale dopo oltre un anno. Poi, nel marzo scorso, il ritorno in campo contro l’Egitto e l’amichevole nei giorni scorsi contro la Macedonia del Nord hanno fugato tutti i residui dubbi dell’allenatore croato.

È invece un veterano della sua nazionale Ylber Ramadani, perno del centrocampo dell’Albania. Il playmaker giallorosso esordì con la selezione maggiore nel marzo del 2018, alternandosi, poi, con l’Under 21, ed è sempre stato un punto di riferimento per i Commissari tecnici della sua nazione, a partire dal settembre 2021. Per Ramadani sono 34 le presenze in nazionale maggiore con un gol segnato.

La sorpresa dell’ultima ora è la convocazione ufficiale anche di Medon Berisha, che, col Lecce, è riuscito a ritagliarsi qualche spazio solo a fine stagione ma ben impressionando il suo allenatore, gli osservatori e i tifosi. Dopo undici presenze con l’under 21, tre gol e la fascia da capitano al braccio, Berisha è stato chiamato per l’amichevole di lunedì scorso contro il Liechtenstein e, pur giocando solo pochi minuti, ha lasciato il segno entrando nelle convocazioni ufficiali per Euro 2024. Una grande soddisfazione personale per il classe 2003, scovato da Corvino nelle giovanili dello Young Boys, in Svizzera, e cresciuto nella Primavera giallorossa. Un ottimo prospetto su cui investire per la prossima stagione.

Curiosamente, la Croazia di Pongracic e l’Albania di Ramadani e Berisha sono inserite nello stesso girone dell’Italia insieme anche alla Spagna.