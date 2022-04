LECCE – Primavera: tris alla Fiorentina, la missione salvezza continua

foto: Daka in azione (archivio)ph: Coribello/SS

Colpaccio della Primavera del Lecce al “Gino Bozzi” di Firenze. I giallorossi s’impongono in trasferta per 3-1 sul campo della Fiorentina e bissano la bella vittoria di sabato ottenuta contro il Napoli.

Tre punti fondamentali per continuare a coltivare speranze di salvezza, alla luce anche dei risultati delle dirette concorrenti (pareggi per Verona e Napoli, sconfitta per la Spal).

A decidere la gara sono state le reti di Daka all’11’ (gran tiro che beffa il portiere gigliato Andonov), Burnete al 55′ (tap-in su cross di Lemmens, leggermente deviato da Krastev) e di Berisha all’86 (destro incrociato dal limite). Il momentaneo pari viola è stato segnato da Corradini su rigore, al minuto 54.

I giallorossi agganciano il Napoli al quartultimo posto e mettono nel mirino il Verona, che è un punto più distante.

Il prossimo appuntamento per i giallorossi è fissato per sabato 16 alle ore 10.30, in casa contro la Juventus.

IL TABELLINO

FIORENTINA-LECCE 1-3

RETI: 11′ Daka (L), 54′ Corradini rig. (F), 55′ Burnete (L), 87′ Berisha (L)

FIORENTINA (4-3-3): Andonov; Kayode (61′ Toci), Krastev, Frison, Favasuli; Amatucci, Corradini, Bianco; Di Stefano, Sene (73′ Seck), Agostinelli (46′ Capasso). A disp. Fogli, Dainelli, Larsen, Egharevba, Romani, David, Neri, Biagetti, Koffi. All. Aquilani.

LECCE (4-3-3): Borbei; Lemmens, Pascalau, Hasic, Scialanga; Gonzalez (54′ Berisha), Vulturar, Macrì; Daka (78′ Torok), Burnete (66′ Carrozzo), Salomaa (78′ Mommo). A disp. Samooja, Dima, Russo, Haakmat, Been Wessel, Dreier, Lippo, Piazza. All. Grieco.

ARBITRO: Zucchetti di Foligno.

NOTE: ammoniti Marcì, Borbei, Hasic, Pascalau, Scialanga; espulsi: al 37′ st Bianco.

RISULTATI (giornata 11 rit.): Cagliari-Torino 1-0, Inter-Napoli 1-1, Spal-Milan 0-4, Atalanta-Empoli 3-2, Verona-Genoa 1-1, Fiorentina-Lecce 1-3, Sampdoria-Roma 0-4, Juventus-Pescara 5-1, Bologna-Sassuolo 2-1.

CLASSIFICA: Roma 58; Cagliari 51; Inter 50; Atalanta 48; Juventus 46; Fiorentina 45; Sampdoria 41; Torino e Sassuolo 40; Milan 39; Bologna e Empoli 36; Genoa 35; Verona 34; Lecce e Napoli 33; Spal 23; Pescara 12.