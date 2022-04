VIRTUS FRANCAVILLA – È crisi di risultati: alla Turris basta un gol per centrare i tre punti

La Virtus Francavilla è in piena crisi. Gli imperiali perdono di misura lo scontro diretto per i playoff con la Turris, a cui basta la marcatura di Leonetti per centrare i tre punti. Il recupero della 34ª giornata quindi si conclude con una sconfitta per la compagine di Roberto Taurino, che è in serie negativa senza vittorie da sette partite.

LA CRONACA: Al 13’ arriva la prima occasione della partita ed è di marca corallina: cross di Leonetti in area, Giannone anticipa tutti e conclude, palla leggermente alta sopra alla traversa. Dieci minuti più tardi è lo stesso Giannone a riprovarci con una grandissima conclusione col mancino. Palla destinata all’incrocio dei pali, ma è risolutivo l’intervento di Nobile. La Virtus si fa vedere al 29’ e va vicina al vantaggio: punizione battuta da Maiorino, deviata dalla barriera ospite. Il pallone giunge dalle parti di Toscano, il cui tiro a botta sicura è alzato da Perina in corner. I brindisini si fanno pericolosi anche al 30’: gran sponda di Perez per Ventola che con il sinistro non è inquadra la porta. Gli ospiti continuano a spingere: al 35’ ci prova Maiorino da fuori, sfera sul fondo. Dopo tre minuti di recupero la prima parte di gara termina a reti bianche.

Al rientro in campo i padroni di casa si portano in vantaggio dopo appena 20’’: cross di Varutti, come un rapace d’area Leonetti si avventa sul pallone e la mette nell’angolino basso dove non può intervenire Nobile. Tre minuti dopo Longo va vicino al raddoppio, ma a tu per tu si fa ipnotizzare da Nobile. Il gol di Leonetti spezza alle gambe alla Virtus Francavilla che non riesce a reagire e non trova nessuna occasione degna di nota. Da segnalare una conclusione di Bordo per la Turris arrivata all’83’ è terminata fuori. Il match termina dopo quattro minuti di recupero con la Virtus Francavilla che non sa più vincere e subisce la seconda sconfitta in tre giorni. Domenica al “Giovanni Paolo II” ci sarà il Foggia di mister Zeman per la penultima di regular season.

—

IL TABELLINO

Torre del Greco, stadio “Amedeo Liguori”

mercoledì 13 aprile 2022, ore 14.30

Serie C/C – recupero giornata 34

TURRIS-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

RETI: 46’ Leonetti

TURRIS (3-4-3): Perina – Manzi, Di Nunzio, Esempio (64’ Franco) – Ghislandi (78’ Pavone), Tascone (65’ Bordo), Zampa, Varutti – Giannone (78’ Finardi), Longo, Leonetti (55’ Loreto) A disp.: Abagnate, Sbraga, Santaniello, Zanoni, Iglio, D’Oriano, Nunziante. All.: Bruno Caneo.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile – Gianfreda (70’ De Maria), Idda, Delvino (84’ Ingrosso) – Carella, Toscano, Prezioso (86’ Poletì), Caporale, Maiorino (70’ Patierno) – Perez, Ventola. A disp.: Milli, Cassano, Feltrin, Padovano, Rizzo. All.: Roberto Taurino.

ARBITRO: Gabriele Scatena di Avezzano (Terenzio-Ricciardi; IV Marra).

NOTE: Ammoniti: Delvino (VF), Di Nunzio (T), Idda (VF), Longo (T), Prezioso (VF), Patierno (VF).

—

CLASSIFICA: Bari 74; Palermo 63; Catanzaro e Avellino 61; Virtus Francavilla e Monopoli 55; Monterosi 50; Foggia 48; Juve Stabia 47; Turris e Picerno 46; Campobasso 43; Latina 41; Messina 39; Taranto 37; Potenza 35; F. Andria 29; Paganese 26; Vibonese 21. Catania escluso