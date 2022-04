Eccellenza, Promozione, 1ª e 2ª Categoria: il Giudice sportivo, gare del 10.04.2022

Le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare di domenica 10 aprile nei campionati dilettantistici regionali.

ECCELLENZA

CALCIATORI – Due giornate di squalifica per Stefano Signore (DC Otranto), Jacopo Mancarella (DC Otranto); una giornata per Igor Ferreira De Sousa (Orta Nova), Jesus Prieto (Orta Nova), Domenico Lucatelli (Vieste), Santiago Dominguez (Racale), Carlo Zizzi (Massafra), Aldo C. Pissinis (San Severo).

—

PROMOZIONE

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Aldo A. De Michele (Leverano), Giovanni Colella (Atl. Acquaviva), Saverio Corallo (Fesca Bari), Francesco Tamborrino (Avetrana).

—

PRIMA CATEGORIA

CALCIATORI – Tre giornate di squalifica per Francesco Notaro (Seclì, “Colpiva con un pugno molto forte la testa di un calciatore avversario, inoltre ci sono voluti diversi minuti perché abbandonasse il terreno di giuoco e contestualmente continuava a mantenere un comportamento minaccioso nei confronti dei giocatori avversari”), Marco Coroforte (2+1, Noci Azzurri 2006); due giornate a Ludovico Mazzotta (F. Monteroni), Nunzio Desimine (Ideale Bari), Alessandro Mirarco (Salve), Edoardo Tundo (Salve), Vincenzo Stano (H. Laterza), Carlo Origlia (Salve), Alessio Sperti (San Giorgio); una giornata per Francesco Fanizza (Atl. Pezze), Natale Todisco (V. Bisceglie), Carlo De Nisi (DB Manduria), Andrea Tarsilla (Ruffano), Francesco Cosenza (Atl. Martina), Pietro R. Gennari (DB Manduria), Gianluca Borromeo (Mesagne), Donato Ruberto (Real San Giovanni), Gabriele Gattulli (Ruvese), Zaharadden Dan Almajiri (Salve), Antonio Guercio (V. Palese), Luca Vinci (Atl. Martina), Alessio Buquicchio (Levante Azzurro), Stefano Carrozzo (Mesagne), Andrea Marra (Ruffano), Tommaso Urso (S. Vito), Nicola Tamburrano (San Giorgio), Nicola Sassanelli (V. Palese).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Squalifica sino al 28 aprile per Nicola Columbo (V. Palese).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 28 aprile per Pasquale Saracino (Stornarella).

—

SECONDA CATEGORIA

Gara Alessano-Rinascita Refugees del 27 marzo: rigettato il reclamo dell’Alessano, confermato il risultato di 1-2.

Gara N. Andrano-Euro Sport Ac.: sconfitta a tavolino per 3-0 per la Euro Sport Academy, un punto di penalizzazione e 300 euro di ammenda per non essersi presentata in campo.

CALCIATORI – Quattro giornate per Luca Giusto (Ascoli Satriano), Gerardo Tobia (Ascoli Satriano); una giornata per Bamba Keita (R. Refugees), Roberto Petruzzelli (Sportiva T. a M.), Adriano Ciocio (Audax San Severo), Antonio Vedruccio (CD Poggiardo), Leonardo Dell’Aquila (Real Olimpia Terlizzi), Raffaele Ianzano (Sammarco), Manuel De Pascali (CD Poggiardo), Ivan Pinzi (Real Neviano), Saverio Colletta (Sammarco), Gianvito Chirico (TAF Ceglie).

AMMENDE – 300 euro all’Ascoli Satriano; 50 euro all’Alessano.