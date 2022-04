NARDÒ – Daspo, Donadei: “Situazione aberrante, ma sono tranquillo. Grazie a tutti per la solidarietà”

Il presidente del Nardò Calcio, Salvatore Donadei, attraverso i social, si difende dopo il provvedimento di Daspo emesso, nei suoi confronti e verso l’a.u. della società, Alessio Antico, dopo i fatti di Nardò-Gravina del 13 febbraio.

“Rispetto al profilo di pericolosità che mi si contesta, non ho nulla di cui vergognarmi. Percorrerò tutte le strade che l’ordinamento mi consente per difendermi e per difendere la mia famiglia, la mia professionalità e la mia onorabilità“. E ancora: “Vorrei ringraziare tutti coloro che mi stanno inondando di messaggi per manifestarmi solidarietà e vicinanza e rinnovare la loro stima e fiducia nei miei confronti, dopo che mi sono ritrovato sulla stampa per la vicenda del Daspo che mi è stato comminato con riferimento ai fatti ricostruiti in un determinato modo ma che avremo modo di fare acclarare diversamente. Sono una persona molto sensibile e queste, per me, sono ore molto dolorose. Mi trovo a vivere una situazione aberrante sotto ogni profilo. Nel merito dei fatti sono tranquillo e non vedo l’ora che nelle sedi opportune si possa discutere della questione”.

(fonte: Nuovo Quotidiano di Puglia)

Aggiornamento delle 13.15: La nota dell’Ac Nardò: “L’A.C. Nardò, con lo staff dirigenziale e tecnico, insieme alle centinaia di famiglie che ruotano intorno all’attività sportiva svolta, in ordine al provvedimento di interdizione emesso nei confronti del Presidente Salvatore Donadei e dell’Amministratore Unico Alessio Antico, esprime loro totale solidarietà, vicinanza e stima. La policy societaria, portata avanti da tutti con passione e sacrificio per questo sport come una ragione di vita, è sempre stata improntata sui valori imprescindibili di lealtà e accoglienza, virtù che hanno caratterizzato l’evidente crescita dell’A.C. Nardò, oggi divenuta un riferimento sociale del territorio, comprovata da un ritorno di fiducia di quasi cinquecento tesserati e di numerosissimi sponsor, oltre che dall’apprezzamento incondizionato, ammirato, invidiato e sempre dichiarato dalle altre consorelle del girone “H” di serie D. Riponiamo totale fiducia nella giustizia, così come intatto resta l’apprezzamento per Alessio e Salvatore, fondamentali in questo percorso di crescita”.