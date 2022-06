LECCE – Presentate le nuove maglie: esordio della “pennellata”, il biancazzurro ed il total red

Non solo campagna abbonamenti (LEGGI QUI) in casa Lecce. Quest’oggi sono infatti state presentate anche le nuove maglie per la stagione 2022/23, quella del ritorno in Serie A. A presentarle sono state il responsabile dell’area marketing Andrea Micati ed il responsabile del marchio M908 Giovanni Fasano.

Per la divisa di casa si è scelto di andare sulla tradizione, caratterizzata dall’indissolubile legame con le strisce verticali giallorosse, aggiungendo un tocco di modernità. Si è deciso così di puntare su una proposta mai adottata prima, ovvero quella dei bordi irregolari che vanno a formare una sorta di pennellata gialla sullo sfondo rosso. Vengono così formate le strisce classiche, ma ben più larghe rispetto al recente passato, ricordando così la maglia usata in A nel 2008/09 anche per la tonalità dei colori sociali.

Binomio ancor più marcato tra tradizionale semplicità e novità anche e soprattutto per la seconda maglia, il cui colore dominante è il classico bianco. Anche in questo caso mancano elementi di disegno come lo erano stati, nel recente passato, il vento o il rosone di Santa Croce. Stavolta sono i dettagli a fare la differenza, e parliamo soprattutto in termini cromatici con la presenza, raramente vista nella storia del Lecce, dell’azzurro che si fa largo sul girocollo, sul bordomanica e sulle spalle, dove è affiancato da due strisce giallorosse ben più sottili.

La vera novità è rappresentata dalla terza, quest’anno completamente rossa. Un rosso diverso da quello acceso che caratterizza il completo da casa, con nette tendenze verso il corallino. Anche qui nessuna traccia di blu e, vera “rottura” con la tradizione evidenziata da un giallo appena accennato da piccolissimi inserti sulla manica ed all’interno del colletto. Il terzo kit è l’unico a presentare elementi in disegno, e che elementi: lo skyline in chiaroscuro dei monumenti principali del centro storico di Lecce a celebrare l’apertura del campanile del Duomo.

E’ stato poi annunciato che vi saranno altre due maglie, quella storica a marzo ed una special and limited editon verso Natale. Ancora non decise, infine, quelle dei portieri i cui colori vengono come da prassi accordati con gli stessi.