LECCE – Poker dei “big” e doppietta di Coda nel primo test stagionale

Primo test amichevole dell’anno oggi pomeriggio per il Lecce. Solo due tempi da 35 minuti, ma comunque una prima occasione per Corini di dare uno sguardo alle prestazioni dei suoi nel corso di un match. L’amichevole si è conclusa con il risultato di 4-0 per la “Squadra A”, grazie alle reti di Coda, autore di una doppietta nella prima frazione, e di Riccardi e Falco nella ripresa.

Squadra A: Vigorito (st Milli), Monterisi (5’st Riccardi), Lucioni, Meccariello, Gallo A., Shakhov, Petriccione, Mancosu, Falco, Lo Faso, Coda.

Squadra B: Bleve (st Viola), Colella (st Pani), Riccardi (5’st Pierno), Rossettini, Scialanga (st Bianco), Mancarella (st Romano), Maselli , Macrì (st Sibilla), Rimoli (st Ortisi), Dubickas, Gallo G. (st Oltremarini).

Assenti i positivi al coronavirus Vera e Tachtsdis, oltre a Listkowski impegnato in nazionale Under 21. Hanno invece lavorato in differenziato Felici, Calderoni, Benzar, Gabriel, Majer e Rispoli. I giallorossi torneranno in campo domani, quando sarà in programma una seduta dall’allenamento pomeridiana all’Acaya Golf Resort & SPA.