VOLLEY – Europei U18/m, l’Italia soffre ma piega la Turchia. E ora il Belgio

Partono col piede giusto gli Azzurrini di coach Vincenzo Fanizza agli Europei under 18 di volley maschile in corso di svolgimento tra Lecce e Marsicovetere.

Nella gara d’esordio, l’Italia ha rimontato due set alla Turchia imponendosi al tie–break e dimostrando grinta e coraggio. Fanizza: “Sono molto contento di come la squadra è stata capace di uscire da una situazione davvero difficile. La vera Italia è quella vista dal terzo set in avanti”. Nell’altro incontro del girone, la Bulgaria ha battuto il Belgio per 3-0. L’Italia ritornerà in campo domani, 7 settembre, alle ore 20 a Marsicovetere contro il Belgio.

IL TABELLINO

ITALIA-TURCHIA 3-2 (28-30, 16-25, 25-14, 25-16, 15-7)

ITALIA: Orioli 2, Volpe 1, Quagliozzi 9, Porro 24, Rossi 11, Boninfante 5. Libero: Laurenzano. Staforini, Zoratti 10, Bonacchi 1, Truocchio 2, Balestra 12. All. Fanizza.

TURCHIA: Sahin 1, Gedik 4, Kaplan 10, Dilmenler 19, Aydin 10, Karakoc 12. Libero: Aray. Ayar, Ates 1, N.e: Karababa, Saglam, Koc. All. Yilmaz

Arbitri: Janik (Pol) e Apanowicz (Ger).

Durata set: 34′, 22′, 21′, 23′, 13′.

Italia: 6 a, 23 bs, 13 m, 35 et.

Turchia: 2 a, 12 bs, 18 m, 31 et.