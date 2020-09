DC OTRANTO – Il tm Conte: “Sarà una stagione all’insegna dei derby. Martina favorito, per noi c’è prima la salvezza”

Proviamo a riepilogare il mercato di Eccellenza (girone Sud, ancora in via di ufficializzazione) per quanto concerne i movimenti effettuati sino ad oggi, tra conferme e nuovi arrivi squadra per squadra. P.S.: Lo schema è in fase di aggiornamento, quindi è provvisorio, ed è stato redatto consultando i comunicati ufficiali delle rispettive società. Chiediamo, cortesemente, agli…