CASARANO – Prima amichevole d’Abruzzo, già a segno Rodriguez e Favetta

Prima sgambata per il Casarano di Vincenzo Feola tra le montagne abruzzesi. Ieri i rossazzurri hanno testato la loro condizione fisica affrontando in amichevole i Nerostellati 1910, formazione di Eccellenza abruzzese, sul sintetico di Raiano, a due passi da Rivisondoli.

Il Casarano si è imposto per due a zero, grazie alle reti segnate da Rodriguez, al 32′ del primo tempo, e da Favetta, al 17′ della ripresa. Buoni i ritmi fatti vedere dai rossazzurri. Dal primo minuto, Feola ha schierato Guido in porta; Onda, Longhi, Benvenga e Pedicone in difesa; Atteo, Bruno e Giacomarro in mediana; Favetta, Rodriguez e Mincica in avanti. Sono rimasti a riposo precauzionale Versienti e Pitarresi.