TIM CUP – Primo turno eliminatorio, ci sarà anche il Casarano

Ci sarà anche il Casarano tra le nove squadre di Serie D ai nastri di partenza per la prossima edizione della Tim Cup che prenderà il via, per il primo turno, il 23 settembre prossimo. Oltre ai rossazzurri vi parteciperanno anche, per la Serie D, Tritium, Ambrosiana, Breno, S Nicolò Notaresco, Pineto, Trastevere, Sassari Lattedolce e Gelbison Vallo della Lucania.

Per la compilazione del tabellone si userà il criterio tennistico con l’assegnazione dei numeri di ranking, o teste di serie. Il primo turno eliminatorio, come anche altri turni, si svolge in gara unica. Giocherà in casa la migliore dell’accoppiamento. In caso di parità al novantesimo minuto, si procederà con supplementari e rigori.

Intanto, comincia oggi la seconda fase del ritiro del Casarano tra le montagne abruzzesi a Rivisondoli (AQ). La squadra si tratterrà in Abruzzo sino a domenica 13 settembre.