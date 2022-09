LECCE – Pezzella si presenta: “Ho scelto i giallorossi per crescere insieme. Non mi sento ancora al top”

Riparte da Giuseppe Pezzella il giro delle presentazioni degli ultimi arrivati in casa Lecce. Il terzino sinistro napoletano ha parlato questa mattina in conferenza stampa.

L’ex Atalanta ha iniziato spiegando le motivazioni della scelta giallorossa: “Ho accettato Lecce perché secondo me rappresenta una grande opportunità per far bene qui, mettermi in mostra e crescere. Poi sono un uomo del sud, dunque appena si è presentata l’occasione non ho esitato ad accettare di misurarmi in una realtà del genere. Siamo pronti a far bene in un campionato che sarà di sicuro molto difficile. C’era anche il Getafe ma ho scelto Lecce anche per l’opportunità di giocare con maggiore continuità. Poi il fatto di tornare a giocare al sud ha avuto un ruolo fondamentale nella scelta”.

Sull’aspetto tattico: “L’anno scorso all’Atalanta ho giocato da quinto, ma non c’è nessun problema a tornare a quella a quattro, che facevo peraltro già prima a Parma. Da quando sono piccolino sono abituato a misurarmi con entrambe le impostazioni, quindi nessun problema. Il mister a noi terzini chiede corsa e determinazione, sempre e comunque. Poi, è chiaro, in base all’avversario ci si adatta, non si possono giocare tutte le partite allo stesso identico modo. A Napoli è normale essere più accorti. La cosa importante è trovare il modo migliore nel corso del match per portare a casa punti”.

Sotto il profilo fisico c’è ancora del lavoro da fare per crescere: “Non sono al 100%. Vengo da mesi difficili con tanto lavoro fatto a secco, senza palla. Ho ancora tanto da fare soprattutto per i miei compagni e per immettermi meglio dei meccanismi. Mi servirà molto crescere con la squadra. A Napoli avevo 45 minuti nelle gambe in teoria, come detto dal mister, poi se ti senti bene e sei in fiducia non lasci”.

E su Banda, avversario diretto in allenamento: “Per fermare Banda in allenamento ci vuole il fucile. Ha degli scatti da 0 a 100 in 2-3 secondi ed una forza nelle gambe strepitosa. Deve continuare a fare così perché ha potenzialità importanti per il Lecce e per il suo futuro”.