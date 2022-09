CICLISMO – Mtb, Bicinpuglia ritorna nel Salento: domenica la tappa di Leverano

La XC Challenge di Bicinpuglia 2022 farà tappa, domenica prossima, 11 settembre, nel Nord-Salento. Il punto di ritrovo sarà la Masseria Zanzara, sulla provinciale Veglie-Porto Cesareo, a Leverano.

L’Asd Sport Bike Salice organizza la settima edizione del Trofeo Bike Revolution, valido come decimo appuntamento del calendario Challenge Bike Puglia Uisp.

“La società Sport Bike – racconta Gianluca Politano, dirigente del team – è stata fondata nel dicembre 2014 da dieci amici amanti della natura e delle ruote grasse. Il Trofeo Bike Revolution, invece, non è soltanto una competizione MTB, ma molto di più: panorami incantevoli, single track che si snodano tra sterrato e tecnico, tra pianure e discese che attraversano macchia mediterranea e uliveti, con ‘improvvisi “strappetti” in salita che sanno sfiancarti al punto giusto… e se a tutto questo ci aggiungi la vista del mare è questa la gara ideale per ogni biker”.

Sul percorso: “Parcheggio e partenza alla masseria Zanzara, in strada provinciale Veglie – Porto Cesareo, una location fantastica che ha anche un’area gioco per bambini, un’area espositiva e tanto altro. C’è inoltre la possibilità di soggiornare o pranzare il giorno della gara presso la Masseria Zanzara contattando il numero 3383601704 (Gianmaria) oppure inviando una mail a info@agriturismozanzara.it. Ed anche il pacco gara è super”.

E’ possibile iscriversi sul sito www.challengebikesalento.it oppure, come di consueto, sul portale ufficiale Bicinpuglia al link https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=240.

Per ulteriori informazioni, sono a disposizioni i due numeri di telefono 3337158348 (Gianluca Politano) e 3276706712 (Cristian Calcagnile).