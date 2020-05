LECCE – Petriccione pronto a ripartire: “Aspetto mentale e gruppo fondamentali, ma sarà dura”

Dopo tanta attesa, la Serie A sembrerebbe pronta a ripartire. E in casa Lecce si freme per tornare a dare tutto sul campo con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tutt’altro che semplice.

Tra chi non vede l’ora di tornare a lottare per il giallorosso c’è Jacopo Petriccione, che ne ha parlato attraverso i canali ufficiali del club: “Sono molto contento di essere tornato ad allenarmi dopo tanti mesi di isolamento, mi mancava l’odore dell’erba. Sono carico, mi sento bene ed ho tanta voglia di ricominciare. Mi mancava molto il gruppo sebbene con i compagni siamo rimasti in costante contatto. Ho visto la stessa determinazione anche in loro. Certo, ripartire così sarà un po’ un po’ strano, ma dobbiamo rispettare le regole”.

Sui nuovi regolamenti ha puntualizzato: “Giocare così avrà un gusto decisamente particolare, non sarà semplice non abbracciare i compagni dopo un gol. Dobbiamo convivere con questa situazione, compreso il fatto di giocare ogni tre giorni. Sarà impensabile giocare sempre con gli stessi uomini e dunque sarà fondamentale il gruppo così come condizione fisica e l’aspetto mentale. Non sarà facile ma abbiamo un grande obiettivo, ovvero salvarci“.