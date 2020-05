SERIE A – Protocollo sanitario per le partite già inviato, la Figc non perde tempo. Ecco cosa cambierà dopo un eventuale ok dal Cts

La Figc accorcia i tempi e invia, con un giorno d’anticipo, il protocollo sanitario per la ripresa delle partite del campionato di Serie A. Lo ha confermato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che ha preannunciato anche la richiesta di trasmissione delle partite rimanenti in chiaro, come avviene in Germania.

Il protocollo, adesso, dovrà essere validato o respinto dal Comitato tecnico-scientifico, come già successo per gli allenamenti di gruppo. In caso di positività di un calciatore o di un tesserato, afferma Spadafora, dovrà isolarsi in quarantena, per 14 giorni, l’intero gruppo-squadra. La Figc e la Lega Serie A, però, sperano che, col miglioramento del numero dei contagi, questa disposizione potrà essere rivista.

Nel protocollo sono contenuti anche altri aspetti extra-sanitari, come la regolamentazione dei viaggi, delle trasferte, degli alloggi, delle prassi pre-partita: non ci si stringerà le mani, non ci saranno i bambini in campo, le squadre non entreranno in campo insieme, non si potrà avvicinare l’arbitro per protesta, e, ovviamente, non ci si potrà abbracciare dopo un gol. Nello stadio ci dovranno essere al massimo 300 persone; ci saranno panchine ampliate, utilizzando anche parti della tribuna; saranno presenti solo quattro raccattapalle; in tribuna stampa, massimo dieci giornalisti e altrettanti per le emittenti tv; le domande per la conferenza stampa post-partita saranno raccolte via Whatsapp dagli addetti stampa dei club che non potranno entrare in sala stampa, dove, invece, avranno accesso i giornalisti delle emittenti tv che hanno i diritti.

Giovedì sarà il giorno decisivo in cui il ministro incontrerà i massimi rappresentanti di Lega e Figc. Le date previste per un’eventuale ripresa, restano quelle del 13 o 20 giugno. Per martedì, invece, è prevista l’assemblea di Lega A nella quale si discuterà dell’ipotesi playoff e playout, sui quali la maggioranza dei club sembra essere contraria.