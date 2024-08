LECCE – Pelmard non teme la concorrenza: “Voglio convincere mister Gotti. Porto velocità e dinamismo”

Primo giorno effettivo da calciatore del Lecce per Andy Pelmard. Il jolly difensivo francese è stato presentato oggi alla stampa, rilasciando le prime dichiarazioni ufficiali.

Pelmard rinforzerà la difesa di Luca Gotti. In merito alle caratteristiche, il difensore si descrive così prima di parlare della trattativa che lo ha portato a Lecce: “Rapidità innanzitutto e dinamismo. Il mio profilo è abbastanza esplosivo e in campo vado molto forte. L’affare è stato veloce, ci siamo trovati d’accordo per mentalità e obiettivi col direttore Corvino”.

Al Basilea, Pelmard è cresciuto giocando con Calafiori nella sua prima esperienza fuori dalla Francia: “Il campionato svizzero per me è stato molto importante, sono cresciuto professionalmente e difensivamente. Mi ha fatto diventare un calciatore di livello europeo, mi ha dato fiducia e mi ha fatto confrontare con giocatori di alto livello”.

Il classe 2000 è convinto: “Il mio obiettivo principale è convincere il coach. Qualsiasi scelta faccia il mister io sarò disponibile. Non credo ci siano giocatori con le mie stesse caratteristiche e non mi ispiro a nessuno”. Pelmard allungherà la colonia francese del Lecce: “Sapevo della loro presenza nel Salento e nel campionato italiano, mi sto integrando molto parlando con Pierret”.