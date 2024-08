LECCE – È il giorno di Coulibaly: il centrocampista in arrivo in città per le visite mediche e la firma

È la giornata di Lassana Coulibaly. Il neo acquisto del Lecce, proveniente dalla Salernitana, sarà oggi in città per sottoporsi alle visite mediche di rito con lo staff medico giallorosso.

1996, di ruolo prevalente centrocampista centrale, Coulibaly cresce in Francia nel Bastia con cui esordisce in Ligue 1 nel 2015/16. Dopo una buona stagione in prestito all’Angers, sposa la causa del Rangers Glasgow con cui esordisce anche in Europa League. E ancora, una prima parte di stagione all’Angers e quindi in Belgio, al Cercle Bruges, quindi lo sbarco in Serie A con la maglia della Salernitana nel 2021/22. In granata, in tre stagioni, colleziona circa cento presenze in A, segnando tre gol con tre assist, tutti nella stagione 2022/23. Coulibaly è anche nazionale del Mali: con la casacca della sua rappresentativa è sceso in campo 43 volte (segnando anche un gol), l’ultima delle quali a giugno contro il Madagascar nelle qualificazioni per la prossima Coppa d’Africa.

Aggiornamento delle 14: Coulibaly ha firmato un contratto per le prossime tre stagioni con opzione di rinnovo per la stagione 2027/28.