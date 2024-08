LECCE – Coulibaly carico: “Lavorare sodo per centrare un’altra salvezza. Ho detto sì per l’ambiente in primis”

Presentato quest’oggi in sala stampa il nuovo arrivato in casa Lecce, quel Lassana Coulibaly che va a completare il parco centrocampisti della compagine giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni:

GOTTI. “Ho conosciuto Gotti già prima di venire qui. E’ importante prima di accettare un trasferimento in una nuova squadra capire quelle che sono le idee tattiche, qual è il modulo di gioco che è aspetto fondamentale per affrontare al meglio una nuova avventura. Ho parlato con il mister, con il direttore e la comunione di intenti c’è in senso assoluto”.

ESORDIO IN CAMPIONATO. “Di certo non posso dire di essere allo stesso livello dei compagni perché non ho giocato le stesse amichevoli. Non l’ho fatto perché non conoscevo ancora il mio destino e non volevo contrarre infortuni. Ora però sto lavorando sodo, con l’Atalanta dovremo farci trovare pronti ed io lavoro duramente per poter dare il mio contributo in un match complicato”.

NUOVI TIFOSI. “Ho già giocato al Via del Mare, so già che atmosfera si respira. I tifosi del Lecce sono davvero fantastici, hanno un ruolo importantissimo per noi e lo avranno anche in futuro. Dovranno scendere in campo con noi e non abbiamo nessun dubbio sul fatto che lo faranno”.

SALVEZZE. “Il segreto per salvarsi c’è ed è il lavoro. Non bisogna mollare mai e restare sempre concentrati su ciò che ci dice l’allenatore, perché è l’unico modo per dare il massimo e bisogna farlo sia in allenamento che sul terreno di gioco”.

SALERNITANA. “L’anno scorso è stato molto difficile ma lo lascio alle mie spalle, sono concentrato sulla nuova squadra. Bisogna essere concentrati ed uniti come squadra. Chiunque nello spogliatoio può passare dei momenti difficili ma bisogna non perdere la coesione all’interno del gruppo. Si inizia insieme e si finisce insieme per raggiungere l’obiettivo, il resto non conta”.

INSERIMENTI. “Mister e direttore sanno già il contributo che posso dare alla squadra anche se non abbiamo ancora parlato di inserimenti e della necessità di riempire l’area. Lo faremo di certo, studieremo i video e lavoreremo sul campo. Sono pronto a dare il mio contributo”.

MERCATO. “C’erano diversi club su di me, ma quando abbiamo parlato in via approfondita con direttore e tecnico non ci sono stati dubbi circa la mia scelta. Venivo da un anno difficile e conoscere che tipo di ambiente c’è a Lecce ha giocato un ruolo fondamentale. Sono molto contento della decisione presa”.