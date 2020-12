LECCE – Paganini sfida il “suo” Frosinone: “Non sarà una gara come le altre, ma a noi serve…”

Lecce-Frosinone di sabato si presenta come una sfida-clou dell’undicesimo turno di campionato, un vero e proprio scontro diretto per i primi posti. E c’è chi, come Luca Paganini, la vivrà ancor di più visto un lungo passato recente nelle fila gialloazzurre. Di questo, e non solo, il centrocampista ha parlato ai canali ufficiali del club salentino.

Il Lecce vive un bel momento, ed è intenzionato a prolungarlo anche alla luce del calendario difficile che lo attende: “È fondamentale prolungare la striscia positiva, perché ogni risultato che portiamo a casa porta punti ma anche entusiasmo. Siamo in linea su ciò che volevamo fare ad inizio torneo, soddisfatti del nostro cammino e vogliosi di sommare ancora tanti risultati positivi per fare sempre meglio in classifica. Ci attende un tour de force, con tante gare ravvicinate molte delle quali sono scontri diretti. Per me questo è un momento fondamentale per il nostro cammino, servirà concentrazione, stare sul pezzo e farci trovare pronti dando il massimo. Siamo consapevoli delle insidie e della difficoltà intrinseca nel campionato di Serie B“.

Per Paganini non sarà semplice affrontare il suo passato, in cui ha avuto anche Corini come tecnico: “Sono stato benissimo lì. Mi hanno accolto da piccolo e trattato sempre alla grande. Per me sarà un’emozione unica, sicuramente non sarà facile giocarci contro anche per questo. Ritrovo tanti amici e compagni. Corini? Ricordo che quando l’ho avuto a Frosinone eravamo in Lega Pro, ero molto giovane e lo era anche lui, ma aveva già questo entusiasmo e questa voglia. Mi ricordo che mi fece esordire a Siracusa contro Mancosu. È passato tanto tempo ma ci mette sempre grande carisma e voglia di trasmettere le giuste idee ai suoi calciatori”.