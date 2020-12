LECCE – Infermeria, due buone e una cattiva notizia per i giallorossi

Due notizie buone e una notizia meno buona per Corini. Niente di rotto per Claud Adjapong, che ieri aveva accusato un trauma distorsivo alla caviglia e aveva interrotto la seduta di allenamento. Questa mattina, il laterale giallorosso si è sottoposto ad un’esame strumentale presso lo studio radiologico “Quarta Colosso” di Lecce che ha escluso fratture. Pertanto, Adjapong in mattinata è sceso in campo ma ha svolto lavoro differenziato insieme a Felici, Rodriguez e Radicchio.

La notizia meno buona arriva da Kastriot Dermaku che ha interrotto l’allenamento a causa di una noia muscolare alla coscia. Nelle prossime ore se ne saprà di più. Il difensore era sulla via del rientro in campo che non vede dal 25 ottobre, trasferta di Cosenza. Sabato scorso, dopo diverse settimane di stop, era stato convocato da Corini ed era andato in panchina contro il Venezia. Calderoni, che aveva saltato la gara contro i lagunari, è rientrato regolarmente in gruppo.

Domani allenamento pomeridiano all’Acaya.