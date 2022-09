LECCE – Oudin, voglia di giallorosso: “Spero di restare a lungo qui. La presenza dei francesi aiuta”

A chiudere la lunga striscia di presentazioni, questa mattina ha parlato in conferenza stampa il neo esterno d’attacco del Lecce Remi Oudin.

Il francese ha aperto pronunciandosi sulle sue condizioni: “Non sono ancora al top in questo momento, però essendo arrivato una settimana fa ogni giorno sto lavorando e migliorando sempre più. Le mie caratteristiche sono l’essere molto tecnico, la conclusione e l’assist per essere utile alla squadra. Posso essere utile per far gol e farlo fare agli altri”.

Avere tanti francesi tra i compagni è importante: “Non stiamo insegnando il francese agli altri, ciò che ci interessa è essere tutti per il Lecce. Certo, avere tanti compagni francesi mi ha aiutato e mi aiuta ad integrarmi. Lo scopo è comunque imparare l’italiano per poter comunicare meglio con gli altri compagni e con i tifosi”.

Su Serie A e obiettivi: Ho sempre seguito la Serie A, ha un livello alto, è fisico e veloce. Spero di restare qui a Lecce per anni raggiungendo risultati importanti e positivi. Ciò che è importante per una neopromossa che ha l’obiettivo di salvarsi è giocare, fare il proprio gioco, vincere le partite e fare tanti gol per consolidarsi nel massimo campionato”.