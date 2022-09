SERIE A – Il pareggio di Lecce non salva Stroppa: il Monza lo esonera, panchina a Palladino

Il pareggio strappato – soprattutto grazie agli errori arbitrali – a Lecce non è stato sufficiente a Giovanni Stroppa: il Monza di Silvio Berlusconi, poco fa, ha esonerato l’allenatore, pubblicando questa nota: “AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. AC Monza augura a Giovanni Stroppa i migliori successi professionali per il futuro”.

La squadra sarà affidata, pro tempore, all’allenatore della Primavera, Raffaele Palladino che, salvo colpo di scena, esordirà domenica prossima nel match casalingo contro la Juventus. Tra i papabili sostituti di Stroppa, Roberto Donadoni e Claudio Ranieri.