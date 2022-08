LECCE – Ora è davvero ufficiale: Samuel Umtiti è un calciatore giallorosso. La scheda del campione del mondo

Il difensore francese campione del mondo nel 2018 arriverà a Lecce verso le ore 20 per sostenere le visite mediche”.

Nativo di Yaoundè (), naturalizzato, Umtiti è un classee, a novembre, compirà. Arriva nel Salento dain carica, avendo alzato lanelincon la nazionale francese. L’ultimo campione del mondo a giocare in giallorosso fu Massimo Oddo.

La sua famiglia si trasferisce in Francia e il piccolo Samuel comincia a tirare i primi calci con l’Fc Menival. Lo nota il Lione a soli nove anni e lo integra nel suo settore giovanile e, nel 2011-12, approda in prima squadra, esordendo tra i pro nel gennaio 2012. In quella stagione, colleziona 16 presenze tra campionato e coppe e vince la Coppa di Francia. Nell’annata successiva, in Ligue 1, arriva anche il primo gol in trasferta col Troyes. Le sue buonissime prestazioni gli aprono le porte della nazionale under 21 francese, di cui diventa anche capitano. Col Lione cresce sempre di più in qualità e, nel 2015-16, esordisce anche in Champions League (settembre 2015 in casa del Gent). Dopo due titoli di vice campione di Francia dietro al Psg, Umtiti approda in nazionale maggiore nell’Europeo 2016 con Didier Deschamps commissario tecnico, Ben presto diviene un pilastro della difesa del Bleus coi quali coglie la medaglia d’argento europea. Su di lui arrivano i fari del Barcellona che lo rileva per 25 milioni e lo veste di blaugrana, vincendo subito la Coppa di Spagna al primo anno, trionfando in campionato nella stagione successiva, 2017-18, davanti al Real Madrid.

Nei mondiali di Russia 2018, Umtiti trascina i suoi sino al titolo, segnando anche una pesantissima rete in semifinale contro il Belgio e alzando la Coppa dopo il 4-2 in finale contro la Croazia. Dopo il Mondiale, però, il neo giallorosso accusa dei guai fisici e si deve fermare per operarsi al ginocchio; idem nella stagione 2019-20, complice anche il lockdown: in due stagioni, una trentina di partite giocate e due operazioni chirurgiche. Rientra in campo a fine dicembre 2020, nella larga vittoria della Juventus al Nou Camp. Nella scorsa stagione, altri guai fisici e tante assenze dal campo. Si aggiunge anche una frattura al metatarso a gennaio scorso e il Barcellona decide di puntare su qualcun altro. Ecco allora che s’insinua Pantaleo Corvino che strappa un contratto più che vantaggioso: l’ingaggio lo pagherà il Barcellona, il Lecce gli riconoscerà dei bonus legati a presenze in campo. E Umtiti rappresenta il colpo che mancava per il Lecce, che, ora, può guardare con più speranze alla lotta salvezza.