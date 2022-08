LECCE – Buone notizie, recuperati Hjulmand e Di Francesco. E dal Parma arriva Pezzella

Ottime notizie per il Lecce in vista del match di domenica sera contro l’Empoli. Sia Federico Di Francesco che Morten Hjulmand sono infatti pienamente recuperati e si sono regolarmente allenati con il gruppo di Marco Baroni. Lo svedese Voelkerling Persson è invece rimasto ancora a riposo dopo la distorsione alla caviglia, mentre i due difensori centrali Cetin e Dermaku hanno svolto del lavoro personalizzato. Per domani è in programma un’altra seduta di allenamento ad Acaya.

Altre novità per la difesa dal mercato, comunicate dal club attraverso una nota ufficiale che annuncia di fatto l’arrivo di un ex Atalanta: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Giuseppe Pezzella in serata sarà a Lecce per poi sottoporsi domani mattina alle visite mediche”.

Pezzella, nativo di Napoli, classe 1997, gioca prevalentemente da terzino sinistro e andrà a contendere il posto ora occupato da Antonino Gallo, al momento preferito a Gianluca Frabotta.

Pezzella cresce nel settore giovanile del Palermo, con cui esordisce in Serie A nel dicembre 2015, con Davide Ballardini allenatore. Nel 2017-18 approda all’Udinese, con la cui maglia mette insieme 16 presenze tra campionato e Coppa Italia. Nella stagione successiva si divide tra Udine e Genova, sponda rossoblù, con sole nove presenze totali. Ben più corposo il curriculum della stagione successiva con la maglia del Parma (22 presenze), dove rimane anche nel campionato 2020-21 (24 presenze e il primo gol in Serie A, in Cagliari-Parma 4-3 (rete dello 0-1). Nell’ultima stagione, poi, Pezzella ha indossato la maglia dell’Atalanta per 21 volte in campionato, per quattro in Europa League, per una volta in Coppa Italia e per tre volte in Champions League (esordendo nella partita casalinga di fine settembre 2021 contro lo Young Boys).