LECCE – Bagno di folla e d’affetto per Umtiti. Visite mediche ok anche per Pezzella. Sticchi: “Incredibile operazione”

Bagno di folla e di affetto per Samuel Umtiti, neo calciatore giallorosso, già dal suo arrivo all’aeroporto di Brindisi, ieri sera. Oggi il difensore campione del mondo, visibilmente commosso dalla grande partecipazione dei tifosi al suo arrivo, si è sottoposto al ciclo di visite mediche preliminari presso lo studio radiologico Quarta Colosso. Stesso percorso per Giuseppe Pezzella, nuovo laterale sinistro del club salentino, prelevato dal Parma con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, dai microfoni di Sky, ha così commentato l’operazione Umtiti: “La sua è una bella storia da raccontare, questa è un’operazione incredibile di mercato, in primis dal punto di vista tecnico, Mi ha colpito la sua grande umiltà, ha voglia di rimettersi in pista in un campionato e in una piazza importanti. Umtiti è una delle grandi intuizioni del nostro direttore Pantaleo Corvino. All’inizio l’ha tenuta nascosta anche a me, poi ad un certo punto la trattativa è decollata. Mi sembra già un’operazione riuscita, visto l’entusiasmo che ha portato in città. Abbiamo preso un campione del mondo, il Salento aveva bisogno di Umtiti e Umtiti aveva bisogno del Salento. Ho percepito in lui una voglia di normalità, sarà un modello di comportamento per tutti i nostri giovani”.