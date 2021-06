LECCE – Olivieri è ufficiale: le modalità dell’ingaggio dell’ex Empoli

Dopo aver effettuato, stamani, le visite mediche presso il Centro Bio Lab di Cutrofiano, Marco Olivieri, poco fa, ha messo la sua firma sul contratto che lo legherà all’Us Lecce per la prossima stagione. La modalità di ingaggio è quella del prestito con diritto e obbligo di riscatto per la società giallorossa.

Olivieri, gioiellino cresciuto nel florido vivaio dell’Empoli, potrebbe rappresentare un vero e proprio colpo per la rosa che il direttore tecnico Pantaleo Corvino metterà a disposizione di mister Marco Baroni. Olivieri, classe 1999 e con una cinquantina di presenze nelle Nazionali minori sino all’Under 20, nel 2017-18, fu prelevato dalla Juventus e fu uno dei protagonisti in quel campionato Primavera, segnando ben 14 reti, quasi tutte su azione, e trascinando i suoi sino in semifinale. Per il talento di Fermo, poi, ci sono state anche due stagioni in Serie C con la seconda squadra bianconera (vincendo anche la Coppa di Lega). Nel 2019-20 ha anche esordito in prima squadra, sia in campionato, sia in Champions League contro il Lione.

Nella scorsa stagione, poi, è tornato all’Empoli con cui ha giocato per 29 volte, segnando cinque reti e confezionando un assist. A ciò si aggiungono anche due presenze in Coppa Italia con un gol.

(foto: il presidente Sticchi Damiani e Olivieri – ph. Us Lecce)