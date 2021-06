LECCE – È fatta per Olivieri: l’ex Empoli è già sbarcato nel Salento. Dalla Francia spunta un nuovo nome

Affare fatto tra Lecce e Juventus per il passaggio in giallorosso di Marco Olivieri. L’esterno d’attacco, la scorsa stagione in forza all’Empoli, è già nel Salento per sostenere le visite mediche presso il centro Bio Lab di Cutrofiano. A seguire, la firma e l’ufficializzazione.

Intanto, prosegue il lavoro del direttore Pantaleo Corvino, che, attualmente, si trova a Milano. Tra i nomi che ruotano attorno alla società di via Costadura, ce ne sarebbe uno nuovo ed è quello di Alexis Blin, mediano francese classe 1996, con diverse presenze nelle nazionali giovanili del suo Paese e, nell’ultima stagione, nella rosa dell’Amiens (Serie B francese), dopo essere nato calcisticamente nel Tolosa. Sono attesi sviluppi per le prossime ore.

(foto: Olivieri al Bio Lab di Cutrofiano)