EUROPEI – Battuta l’Ucraina di Shevchenko, l’Austria si regala l’Italia per gli ottavi di Wembley

Sarà Italia-Austria il confronto diretto negli ottavi di finale di Euro 2020. La formazione allenata dal Ct tedesco Franco Foda ha battuto per 1-0 l’Ucraina di Andreij Shevchenko, con rete di Baumgartner al 21′, qualificandosi come seconda del girone B. Ciò significa che, negli ottavi di Wembley, Londra, dovrà affrontare la Nazionale azzurra di Roberto Mancini, prima del girone A a punteggio pieno. Si giocherà sabato sera alle 21.

L’Ucraina, ora, dovrà sperare in un improbabile ripescaggio come una delle quattro migliori terze.

Nell’altro confronto, terza sconfitta su tre per la Macedonia del Nord. La squadra di Boban Nikolov (entrato in campo al 78′) è stata nettamente battuta dall’Olanda per 3-0, con gol di Depay e doppietta di Wijnaldum, e saluta la manifestazione.

Alle 21 si chiude il girone C: Finlandia-Belgio e Russia-Danimarca.