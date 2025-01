LECCE – Non si vede luce in fondo al tunnel: si ferma di nuovo Antonino Gallo

Nuovo stop per Antonino Gallo, da poco recuperato dopo l’infortunio patito in Lecce-Juventus.

La nota del club appena arrivata: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Antonino Gallo, a seguito di un fastidio muscolare accusato in allenamento, si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra”. In sostanza, lo stesso punto infortunato un mese fa contro i bianconeri, evidentemente non guarito a dovere. Un altro grattacapo da risolvere per Marco Giampaolo che proprio poche ore fa aveva anche perso Hamza Rafia per un infortunio più serio.