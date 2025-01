LECCE – Si ferma anche Rafia: gli esiti degli esami strumentali

Continua a perdere pezzi il Lecce. La società di via Costadura, nel pomeriggio, ha comunicato che il calciatore Hamza Rafia, che durante Lecce-Genoa ha accusato un infortunio muscolare, si è sottoposto stamani a risonanza magnetica presso il solito studio radiologico Quarta Colosso. I risultati degli esami hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Un infortunio di certo non da poco conto che prevede, in media, un mese per la guarigione più alcune ulteriori settimane per il ricondizionamento. Presumibilmente, dunque, Rafia mancherà dai campi per un periodo che si dovrebbe aggirare sui due mesi. Oltre al tunisino, il Lecce, al momento, non può disporre di Gaspar, Berisha e Banda.