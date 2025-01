ECCELLENZA – Il Giudice sportivo, gare del 05.01.2025

Eccellenza pugliese girone unico: il Giudice sportivo, gare del 5 gennaio 2025.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ECCELLENZA

ARBORIS BELLI:

ATL. ACQUAVIVA:

ATL. RACALE:

BARLETTA:

BISCEGLIE:

BITONTO:

BRILLA CAMPI: Andreu Torres (1)

CANOSA: Vincenzo Lanotte (all., fino al 16/01/25)

CORATO: Dodou Diaw (all., fino al 16/01/25)

FOGGIA INCEDIT: Enrico La Salandra (all., fino al 16/01/25)

GALATINA:

GALLIPOLI:

GINOSA:

MANDURIA:

MOLFETTA: Davide Leuzzi (1); Yakuba Camara (1)

N. SPINAZZOLA:

NOVOLI:

POLIMNIA: Alejo Urbano (1)

S. MASSAFRA:

UC BISCEGLIE: