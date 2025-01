LECCE – Infortuni: una cronistoria ricca di eventi, e siamo solo a metà stagione

Ricapitoliamo tutti gli infortuni subiti dai calciatori del Lecce da inizio stagione 2024/25 a oggi. In un paio di casi, tali infortuni si protraggono dalla scorsa stagione.

GASPAR: infortunatosi nei minuti finali della partita giocata a Roma contro la Roma: trauma distorsivo del ginocchio destro con lesione del legamento collaterale mediale e interessamento del legato crociato posteriore. Ormai sembra che l’operazione chirurgica sia stata esclusa e, secondo quanto riferito da Trinchera nella conferenza stampa dei giorni scorsi, non saranno lunghi i tempi per rivederlo in campo. L’unico infortunio dovuto a caso fortuito.

GUILBERT: Salta la trasferta di Napoli per affaticamento muscolare.

GALLO: Si fa male nei minuti finali di Lecce-Juventus: diagnosi di lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Salta tre partite, ritorna in campo a Como, si fa male nell’allenamento di ieri in preparazione di Empoli-Lecce. Altro infortunio muscolare nello stesso punto della coscia destra: lesione di basso grado.

BONIFAZI: reduce da lungo infortunio al ginocchio col Frosinone, il 19 settembre accusa una distorsione al ginocchio in allenamento che necessiterà di operazione chirurgica di meniscopatia. Dopo due mesi, Bonifazi ha esordito nei minuti finali nell’ultima dell’anno a Como.

BERISHA: Nella settimana pre-Parma si ferma per un risentimento muscolare che si rivela una elongazione del retto femorale. Resta fermo quasi due mesi, ritorna in campo il 7 dicembre a Roma, gioca da titolare contro Monza e Lazio e si riferma nuovamente prima di Como: contrattura. Tempi di recupero ancora da stimare.

MARCHWINSKI: Accusa una distorsione alla caviglia in una partita giocata a metà ottobre con la sua nazionale. Torna tra i convocati e va in panchina il 25 novembre a Venezia, prima di Giampaolo, ma non viene mai utilizzato.

PIERRET: Si ferma prima della gara casalinga con l’Empoli, 8 novembre: lesione di secondo grado all’adduttore lungo della coscia destra. Salta cinque partite, ritorna in campo nella gara casalinga contro la Lazio, dopo un mese e mezzo, accorciando lievemente i tempi di recupero.

KABA: Infortunatosi gravemente nella scorsa stagione, nei primi giorni di marzo: distorsione al ginocchio sinistro con lesione del crociato anteriore. Ritorno in campo il 20 ottobre, dopo sette mesi. Denota ancora una condizione fisica non pienamente efficiente.

SANSONE: Fermo a inizio stagione per un problema di cervicale ma anche scivolato fuori rosa e poi reintegrato a fine ottobre. Ritorna in campo il 26 nella trasferta di Napoli ma gioca sempre a singhiozzo sino alla nuova estromissione dalla rosa ufficializzata nei giorni scorsi.

BANDA: Infortunatosi a settembre con la sua nazionale, contusione al ginocchio, salta la trasferta di Torino. Rimedia un’altra contusione a San Siro contro il Milan e salta l’Udinese. Ritorna in campo contro la Fiorentina e si fa nuovamente male nella gara interna contro l’Empoli: frattura al malleolo mediale sinistro, operato per la riduzione il 25 novembre, lunghi i tempi per rivederlo in campo.

BURNETE: Da fine settembre ai primi di novembre indisponibile per problemi muscolari.

CORFITZEN: Sfortunatissimo il giovane danese: infortunatosi al menisco a febbraio 2024, poi si è rifatto male col Sassuolo ad aprile, rompendosi il legamento crociato anteriore. Dovrebbe ritornare ad allenarsi a pieno regime nelle prossime settimane.