LECCE – Nazionali, vittorie per Ramadani e Touba. Oggi in campo nove giallorossi

Si è aperta ieri la lunga finestra dedicata alle nazionali. In campo, tra gli altri, due calciatori del Lecce.

Ylber Ramadani ha giocato l’intera gara con la nazionale albanese, vittoriosa per 3-0 contro la Repubblica Ceca. Il centrale giallorosso ha fornito ad Asani il pallone che è poi valso l’1-0 per la nazionale delle Aquile. Riposo per Nikola Krstovic, che non è stato utilizzato nell’amichevole del Montenegro contro il Libano, vinta dagli slavi per 3-2. Sonante vittoria (5-1) dell’Algeria di Ahmed Touba, schierato titolare e rimasto in campo per tutti e 90 minuti più recupero nell’amichevole giocata contro il Capo Verde.

Tra i Primavera del Lecce, panchina per Alexandru Borbei nella gara di Elite League U20 della Romania contro l’Inghilterra (2-0), mentre ha giocato tutta la gara Nikko, difensore della Primavera e della Svezia U18, nell’amichevole persa contro la Polonia per 4-1.

Oggi scenderanno in campo Hamza Rafia (Corea del Sud-Tunisia, amichevole), Medon Berisha (Finlandia-Albania U21), Rares Burnete, Razvan Pascalau e Catalin Vulturar (Romania-Armenia U21). Zinedin Smajlovic (Svezia-Moldavia U21), Ed McJannet (Lettonia-Irlanda U21), Henri Salomaa (Finlandia-Albania U21) e Giacomo Faticanti (Italia-Polonia U20).