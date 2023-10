PROMOZIONE – Coppa Italia, risultati andata 2° turno

Nel pomeriggio si sono giocate le partite d’andata del secondo turno di Coppa Italia Promozione. Sinora, sono quattro le vittorie casalinghe e due quelle esterne, in attesa del match delle ore 20 tra Virtus Palese e Football Club Capurso.

Colpo esterno dell’Atletico Acquaviva a Locorotondo, con doppia firma di Pinto. Vittoria di misura per il Ceglie col Talsano che, però, lascia aperto il discorso qualificazione. Vince nel finale anche la Rinascita Refugees, 2-0 sul Veglie. Un gol di Manisi basta al Galatina per violare il Comunale di Taurisano. I risultati (in aggiornamento):

Lucera-Cosmano Sport Foggia 3-0

18′ Innocent, 88′ Mawa, 90+2′ Pozzozengaro

Canusium-Vigor Trani 5-1

29′ Valentino rig. (C), 32′ rig. e 49′ Lomuscio (C), 89′ e 90+1′ Del Latte (C), … (VT),

Virtus Palese-Football Club Capurso h 20

Virtus Locorotondo-Atl. Acquaviva 0-2

30′ e 72′ Pinto

Ceglie-Talsano 2-1

25′ Bojang (C), 32′ Nazaro (C), 40′ Conte (T)

Rinascita Refugees-Veglie 2-0 fin.

78′ Thiam, 90+2′ Kassama

Taurisano-Galatina 0-1 fin.

60′ Manisi

Gare di ritorno: 9 novembre.