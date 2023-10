COPPA PUGLIA – Sava escluso dalla manifestazione: il Giudice sportivo, gare del 4-5 ottobre 2023

Giudice sportivo di Coppa Puglia, gare del 4-5 ottobre scorso.

Gara Sava-Don Bosco Manduria: 0-3 a tavolino (il Sava ha schierato in campo il calciatore Mirko Caporusso che doveva scontare una residua giornata di squalifica; Sava escluso dalla manifestazione).

CALCIATORI – Due giornate per Antonio Morieri (VC Mesagne); una per Marco Caiaffa (Soleto), Gianluca Capriati (Grumese), Cosimo Carbone (Real Mottola), Damiano Palmieri (S. Stornara), Marco Pio Marinaro (Uniti per Cerignola), Christian L. Maggio (VC Mesagne), Umberto Bonabitacola (GC San Severo), Vincenzo Nanocchio (O. Bitonto), Danilo Monopoli (S. Vito), Mirko De Furia (Statte), Pietro Luigi Cofano (Vaste Poggiardo 91), Mirko Caporusso (Sava), Antonio Campa (GC Muro).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 22.10.23 per Manuel Minnella (Città di Poggiardo); fino al 17.10.23 per Francesco Bongiorno (Atl. Pezze).

AMMENDE – 300 euro alla GC San Severo; 50 euro all’Olimpia Bitonto e al GC Muro.