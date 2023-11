LECCE – Nazionali, i risultati del tesserati giallorossi. Oggi derby Berisha vs Pascalau-Vulturar

Si è inaugurata nella giornata di ieri l’ultima finestra dell’anno dedicata agli impegni delle nazionali.

Tra i tesserati del Lecce, convocati nelle rispettive rappresentative, ieri è sceso in campo Nikola Krstovic., schierato da titolare (e in campo per 80 minuti) nella gara vinta per 2-0 dal suo Montenegro contro la Lituania, qualificazioni Europei.

Ha giocato il secondo tempo anche Henri Salomaa (Finlandia U21), senza incidere sul risultato finale, 3-0 per la Svezia.

Panchina per Ahmed Touba in Algeria-Somalia 3-1; per Patrick Dorgu in Danimarca U21-Marocco U23 3-0; per GIacomo Faticanti in Inghilterra-Italia U20 0-3; tribuna per Zinedin Smajlovic in Danimarca-Svezia U20 1-1.

Il programma, per oggi, prevede: Zambia-Congo (Banda); Tunisia-Sao Tomè (Rafia); Moldavia-Albania (Ramadani); Romania-Albania U21 (Berisha per l’Albania, Pascalau e Vulturar per la Romania); Romania-Germania U20 (Borbei, Burnete).