TENNIS – Atp Finals, Sinner centra la semifinale. Chi sarà il prossimo avversario dell’altoatesino?

Jannik Sinner ha conquistato una storica semifinale ai prestigiosi ATP Finals di tennis, in corso di svolgimento a Torino. Il talento italiano, numero quattro del ranking mondiale, dovrà sfidare uno fra i più forti giocatori al mondo, con cui in passato si è già misurato più volte. Si tratta di Alexander Zverev, Daniil Medvedev o Carlos Alcaraz, praticamente l’elite del tennis mondiale.

Come sottolineato in conferenza stampa dal 22enne altoatesino, sono tutti giocatori fortissimi, dunque è molto difficile saper scegliere chi affrontare fra Zverev, Medvedev o Alcaraz.

Alexander Zverev, numero 7 della classifica ATP, almeno sulla carta sarebbe l’avversario più abbordabile per Sinner. Dopo il grave infortunio al Roland Garros 2023, l’atleta tedesco è certamente in ripresa, come dimostra la qualificazione alle Finals, sembra comunque un gradino più indietro rispetto agli altri due. Osservando però i precedenti, non sono per nulla favorevoli all’azzurro: quattro vittorie su cinque per il teutonico.

Daniil Medvedev, numero 3 del circuito, negli ultimi mesi è stato battuto due volte da Jannik, nelle finali di Pechino e Vienna. Daniil sui campi veloci però è il top, se in giornata diventa quasi invincibile. Sarebbe una sfida equilibrata e combattuta sino all’ultimo game.

Carlos Alcaraz, insieme a Sinner, rappresenta il nuovo che avanza nell’Olimpo del tennis mondiale. Numero 2 del ranking, talento cristallino, lo spagnolo è però in svantaggio nei confronti diretti con l’atleta della Val Pusteria (3-4). Di recente Jannik lo ha battuto due volte, nelle semifinali di Miami e Pechino. Un tennista capace di esprimersi su qualsiasi fondo ad altissimi livelli. L’ultimo torneo di Wimbledon, vinto dallo spagnolo, proietta questo giocatore fra i grandi del tennis nonostante abbia compiuto da poco soltanto vent’anni.

Incontri che sulla carta appaiono equilibrati, anche se Sinner potrà contare sul tifo del pubblico italiano, un fattore da non trascurare. A conferma di ciò, le quote scommesse sul tennis pubblicate dai bookmakers danno parecchio credito al tennista italiano come vincente ATP Finals di Torino. Alle spalle di Novak Djokovic, numero uno del ranking, infatti troviamo proprio il nostro Jannik. Più indietro invece Medvedev, Alcaraz e Zverev. Se i pronostici dovessero essere rispettati, la finale più probabile sarebbe dunque nuovamente la sfida tra Djokovic e Sinner. Il serbo è stato battuto proprio pochi giorni fa dall’italiano, ecco perché i tifosi italiani possono sognare uno storico trionfo.