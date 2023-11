TENNIS – Ct Maglie, punti pesanti in palio contro Modena. Da lunedì via all’Open di Prequalificazione per Roma 2024

Ultima giornata della fase a gironi per la squadra di A2 maschile del Circolo Tennis Maglie. Domenica 19, alla guida dei tecnici Michele Pasca, Marco Cezza e Marco Baglivo, la compagine salentina riceverà l’ostico Tennis Modena, in lotta per non retrocedere direttamente. Saranno a disposizione Niccolò Catini, Daniel Bagnolini, Fabrizio Ornago, Silvio Mencaglia, Gabriele Frisullo e uno dei tre stranieri tra l’olandese Jelle Sels (301 ATP), l’ucraino Oleg Prihodko e il bulgaro Alexander Donski. Tra i modenesi, il più alto in ranking è lo spagnolo Carlos Sanchez Jover (351 ATP). L’incontro comincerà alle ore 10 e si potrà seguire sulla pagina livescore della FITP.

Da lunedì 20 novembre, poi, a domenica 3 dicembre, sui campi del Ct Maglie si giocherà il Torneo Open per le Prequalificazioni agli Internazionali BNL 2024 di Roma. Numerosi gli iscritti da tutta Italia, sia nel tabellone maschile, sia in quello femminile, tra cui: Andrea Pacchione, Antonio Massara, Juan Ignacio Iliev, Manuel Massa, Omar Brigida (2.1), Silvio Mencaglia (2.2), Giorgia Pinto, Matilde Mariani, Anastasya Grymalska (tutte 2.1) e la giovane pugliese Vittoria Paganetti (2.3).