SERIE B – Lecce-Monza è il big-match che apre la 7ª giornata: programma e arbitri

Il big-match tra Lecce e Monza aprirà il programma della settima giornata di Serie B questa sera alle 20.30. Le due formazioni hanno a lungo duellato nella scorsa stagione, ritrovandosi, poi, con un pugno di mosce in mano.

Salentini e brianzoli sono separati da due punti in classifica (11 Lecce, 9 Monza); vengono entrambe da una vittoria (il Lecce a Cittadella, il Monza per 3-1 in casa col Pordenone), ma i giallorossi, di vittorie consecutive, ne hanno infilate tre, con due pareggi. La squadra di Giovanni Stroppa ha perso una sola partita, due turni fa, per 2-1 sul campo della capolista Pisa. La sua rosa ha mantenuto la forte ossatura dello scorso anno, con alcuni innesti di qualità. Al Via del Mare, però, non ci saranno alcune pedine importanti, come Valoti, Dany Mota, Lamanna, Favilli, Scozzarella e Barillà.

I precedenti parlano di 13 incontri ufficiali giocati a Lecce (due di Coppa Italia), con quattro vittorie giallorosse, sette pareggi e due sconfitte. Il confronto diretto dello scorsa stagione (4 gennaio 2021) si chiuse col punteggio di partenza. L’ultimo successo leccese risale al settembre 1986, in Coppa Italia, per 2-0; in campionato, invece, si deve risalire al Lecce-Monza 1-0 del gennaio 1985 (gol di Rossi). I lombardi, invece, non passano al Via del Mare, dal novembre 1998 (0-1 gol dell’ex Massimo Oddo).

Arbitrerà il signor Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta, che vanta due precedenti al Via del Mare: Lecce-Salernitana 4-0 in Tim Cup, 2019/20, e Lecce-Venezia 2-2 del 5 dicembre scorso in campionato. (dati wlecce.it).

Il campionato, dopo il settimo turno, si fermerà per le nazionali e ritornerà tra due settimane.

Il programma completo della settima giornata con le relative designazioni arbitrali:

ven. ore 20.30

Lecce-Monza: Abbattista (Bercigli-Della Croce; IV Gualtieri; VAR Fourneau-Rocca)

—

sab. ore 14

Alessandria-Cosenza: Fabbri (Liberti-Laudato; IV Madonia; VAR Manganiello-Prenna)

Cremonese-Ternana: Cosso (Di Giacinto-Barone; IV Monaldi; VAR Chiffi-Imperiale)

Crotone-Ascoli: Di Martino (Capaldo-Lombardo; IV Marotta; VAR Dionisi-Dei Giudici)

Frosinone-Cittadella: Meraviglia (Nuzzi-Macaddino; IV Baratta; VAR Pezzuto-Raspollini)

—

sab. ore 16.15

Pisa-Reggina: Colombo (Schirru-Vigile; IV Bitonti; VAR Prontera-Fiore)

—

sab. ore 18.30

Spal-Parma: Paterna (Rossi L.-Moro; IV Kumara; VAR Marini-Rossi C.)

—

dom. ore 14

Brescia-Como: Miele G. (Bottegoni-Fontemurato; IV Milone; VAR Manganiello-Pagnotta)

—

dom. ore 16.15

Pordenone-LR Vicenza: Rapuano (Ceccon-Gualtieri; IV Turrini; VAR Piccinini-Di Vuolo)

—

dom. ore 20.30

Benevento-Perugia: Marinelli (Vono-Yoshikawa; IV Rutella; VAR Sacchi-Mastrodonato)

—

CLASSIFICA: Pisa 16 – Brescia 14 – Cremonese e Ascoli 12 – Benevento e Lecce 11 – Frosinone, Reggina e Cosenza 10 – Perugia, Monza e Cittadella 9 – Parma 8 – Spal e Ternana 7 – Como e Crotone 3 – Alessandria e Pordenone 1 – LR Vicenza 0.

(in foto: l’arbitro Abbattista di Molfetta, archivio ph. Coribello-SalentoSport)